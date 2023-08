Braderie de Lille 2023 : règles de survie et bons plans pour ce week-end

Les fans de la chine ont noté ce rendez-vous dans leur agenda depuis bien longtemps : la Braderie de Lille sera de retour du samedi 2 au dimanche 3 septembre 2023. De 8 à 18 heures, il sera possible de faire de bonnes affaires dans une ambiance toujours aussi conviviale. Avant de vous dévoiler une partie des bons plans à ne pas louper, il est important de connaître quelques règles de survie en amont de ce rendez-vous incontournable de l’année pour la ville de Lille.

Premièrement, nous vous conseillons de porter des chaussures confortables, car la braderie s’étend sur plus de 100 km d’étalage. Chaque année, l’événement réunit une foule de 2 millions de personnes. Naturellement, vous ne verrez donc pas tout et il faut se préparer à l’idée que les rues seront bondées. Veillez à toujours garder un œil sur vos enfants et à ne surtout pas manquer les animations prévues lors de ce week-end. Alors que 500 tonnes de moules sont consommées pour l’occasion, ne manquez pas non plus l’élection des Miss et Mister Moules au Kolor Bar au bout de la rue Saint-André. Une fois ces informations assimilées, place aux trouvailles !