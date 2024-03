Bretagne : de mystérieux flacons contenant de la poudre blanche retrouvés sur des plages du Finistère

De petits flacons en verre contenant de la poudre blanche ont été signalés sur des plages du Nord-Finistère. Les autorités préconisent de ne pas y toucher et appellent les promeneurs à avertir les pompiers s'ils en trouvent de nouveaux. La substance à l'intérieur n'a toujours pas été formellement identifiée.

N'allez surtout pas croire que les petits flacons en verre échoués par dizaines ces derniers mois sur des plages du Nord-Finistère, en Bretagne, contiennent un message comme dans les rituels poétiques consistant à jeter une bouteille à la mer. Non, ces récipients-là contiennent "de la poudre blanche" dont "la dangerosité n’a pas été identifiée", prévient, ce mardi 26 mars, le dernier bulletin d’alerte de Vigipol, le syndicat mixte de protection du littoral breton.

"Les étiquettes sont très dégradées, voire absentes la plupart du temps", précise-t-il, signe d'un certain temps passé dans l'eau, ajoutant que ces fioles au bouchon bleu essaiment "principalement la Communauté de communes du Pays des Abers et la Baie de Morlaix", alors qu’"aucune perte en mer de ce type de cargaison n’a été signalée au CROSS (le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage maritimes)".

Aucune pollution de l’eau n’aurait, en outre, été constatée par Vigipol ou le Cedre (centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux), ce qui accentue le mystère. En conséquence de quoi, les autorités appellent les promeneurs à la plus grande prudence, prohibant toute manipulation et invitant tout un chacun à "appeler les pompiers pour sécuriser le contenant et tenter d’identifier la nature du produit".

"Toute découverte de ce type de pollution doit être signalée par téléphone au 02 96 84 15 90 ou par mail à l’adresse pollution@vigipol.org en joignant si possible des photos", conclut le bulletin d’alerte, alors que Le Télégramme indique, de son côté, que le premier de ces flacons avait été découvert le 3 septembre dernier, à Landéda. La poudre s’apparente, vraisemblablement, à une substance chimique. L’ampleur et l’origine de cette pollution demeurent, elles aussi, indéterminées.