"Un cadeau magnifique" : une commune des Bouches-du-Rhône hérite d'un joli pactole

À Lamanon (Bouches-du-Rhône), c'est encore un peu Noël. La mairie a en effet reçu la coquette somme de 1,4 million d'euros, léguée par une Hollandaise vivant dans le village voisin, décédée à 84 ans. "Je trouve ça merveilleux alors merci à elle", lance une résidente au micro de TF1, comme vous pouvez le voir dans le reportage en tête de cet article.

Mais les plus surpris, ce sont probablement les employés de la mairie. "Normalement, j'ouvre le courrier avec ma collègue et puis tout d'un coup, elle a poussé un grand cri. Je lui ai dit 'qu'est-ce qui se passe ?' Elle avait du mal à parler et j'ai vu que c'était une donation. J'ai vu les premiers chiffres, 50.000, mais c'était beaucoup plus. J'ai dû mettre mon doigt pour compter les zéros !", affirme un employé de la mairie. Lorsque Viviane ouvre la lettre, elle croit d'abord à une erreur. "J'ai été surprise ! Surprise de la somme, du geste et un peu excitée. Ça fait quelques années que je travaille en mairie, je n'ai jamais vu ça et je ne pensais jamais le voir", confie Viviane, encore émue par cette donation conséquente.