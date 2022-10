"C'est vraiment exceptionnel" : quand deux amis tombent nez à nez avec des baleines au large des côtes varoises

C'est Marius, le plus jeune, qui les a aperçus en premier depuis le bateau. "On était en train de pêcher, et au loin, on voyait des trucs sauter et on ne savait pas ce que c'était. On s'est rapprochés et on a vu que c'étaient des baleines", raconte-t-il. Avec son copain Kylian, ils sont toujours émerveillés en revoyant les images. "C'était magnifique parce qu'à un moment, il y en a même une qui est sortie et je pouvais la toucher", enchaîne-t-il.

Ces baleines sont des rorquals communs, une espèce que l'on trouve en Méditerranée. Les observer si proche des côtes est rare, mais pas exceptionnel, selon Céline Tardy, spécialiste des cétacés. "On a déjà observé des rorquals communs dans vingt mètres d'eau, que ce soit devant Cassis en septembre l'année dernière ou même pendant le confinement, il y avait des baleines à l'entrée de Marseille. En fait, quand elles sont en Méditerranée française, c'est vraiment pour s'alimenter", explique-t-elle.