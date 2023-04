Calanques de Marseille : pourquoi sera-t-il obligatoire de réserver pour accéder à Sugiton cet été ?

Écrin naturel et bleuté, niché entre Marseille et Cassis, le parc naturel des calanques attire des milliers de touristes venus du monde entier. Si bien que ce petit coin de paradis, entre petites criques et eau turquoise, devient en enfer pendant la saison estival. À la calanque Sugiton et des Pierres Tombées, l’une de ses criques emblématiques aux portes de Marseille, jusqu’à 2500 visiteurs s'y agglutinaient certains jours d’été, ce qui a entraîné une forte dégradation de cet environnement fragile, selon la direction du parc, qui a donc décidé de limiter le nombre de visiteurs pendant la période estivale, au moins jusqu’en 2026.