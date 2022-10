Chauffage éteint, mais piscine ouverte : l'été indien bouscule les habitudes des professionnels

Marie, la spécialiste des piscines, et Justin, le chauffagiste, n’ont pas le même métier, mais ils ont un point commun : ils vivent tous les deux, un automne qui sort de l’ordinaire. Habituellement, à cette période, Marie ne nettoie pas les bassins de ses clients, elle les ferme pour l’hiver. Mais ce vendredi 28 octobre à Marseille, il fait 24° C, et l'eau des piscines est encore à 22°. En quinze ans de métier, Marie n’a jamais connu cela.