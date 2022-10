Entre Zambie et Zimbabwe : découvrez les Chutes Victoria, parmi les plus hautes du monde

Depuis le ciel, c’est sans doute le meilleur moyen de découvrir les chutes Victoria, pour prendre la mesure de leur immensité. Sur plus d’un kilomètre et demi, le fleuve Zambèze se déverse au débit moyen d’un million de litres par seconde. Et toute la journée, un ULM emmène les touristes au-dessus de ces cascades vertigineuses, qu'on peut découvrir dans le reportage en tête de cet article.