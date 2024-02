Fête du citron à Menton : des chars très vitaminés

La Fête du citron de Menton aura lieu ce week-end du 17 et 18 février 2024. Environ 130 tonnes d'agrumes vont être attachés un à un sur des chars. Un évènement unique au monde.

La manœuvre est aussi précise que spectaculaire. Un dernier effort pour hisser le buste de la déesse Athéna à neuf mètres de hauteur. C’est trois semaines de travail que Gérard Cerutti, chef jardinier à Menton (Alpes-Maritimes), a supervisé avec une certaine émotion. Après 44 ans de service, il prendra sa retraite à la fin de cette édition. Alors pour sa dernière fête du citron, il n’est pas question qu’il y ait le moindre pépin. Le compte à rebours est lancé. Pour le fruitage des sculptures, Gérard n’hésite pas à prêter main forte. Et là, c’est l’expérience qui parle.

Près de 130 tonnes d’oranges et de citrons sont nécessaires pour orner les jardins, mais aussi les dix chars. À chaque édition, il y a un nouveau thème. Cette année, ce sera les Jeux olympiques. Mais dans les ateliers de la ville, on ne repart pas de zéro. Loin de là, car ils recyclent les structures de l’année dernière. Le colosse d’agrumes et de polystyrène, à l’image d’Alldritt, le rugbyman, est presque terminé. L’artisan a le goût du détail, jusque dans l’écusson du maillot. Tous ces fruits seront revendus au kilo à la fin des festivités, et termineront, pour la plupart, en confiture.