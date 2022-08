Incendie en Bretagne : la forêt de Brocéliande s’embrase, près de 300 hectares partis en fumée

Désormais, les flammes sévissent dans la forêt de Brocéliande, située à l’ouest de l’agglomération rennaise, et ne semblent pas s’arrêter. En milieu de journée, près de 300 hectares de végétation avaient été ravagés par les flammes, selon la préfecture du Morbihan et les pompiers locaux. Au cours d’une conférence de presse, le directeur du SDIS du Morbihan, Jean-François Mouy, a indiqué que le feu n’était "toujours pas fixé".

"Nous avons un vent qui est tournant, qui est par moment assez fort, donc de nombreuses reprises", a-t-il poursuivi, précisant que le feu progressait "vers l'ouest, vers une zone forestière". Pour tenter de réduire les dommages et éteindre le feu, plusieurs largages d'eau ont été effectués dans la zone, à l’aide de deux avions Air Tractor AT 802, qui se ravitaillaient en eau dans le Golfe du Morbihan et sur le lac de Ploërmel. Ces avions provenaient directement de Suède, "dans le cadre de la solidarité européenne", comme l’indiquait la préfecture du Morbihan dans un communiqué.