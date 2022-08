Incendie en Isère : les flammes sévissent toujours, près de 50 hectares décimés

En raison de la dangerosité des flammes et pour des raisons logistiques, la route départementale 1075, qui passe entre les communes de Voreppe et La Buisse, est fermée à la circulation dans les deux sens. "L'opération va durer à cause de la présence de feu sur la première barre rocheuse. Et c'est inaccessible pour nous. On se doit de garantir la sécurité de nos intervenants", a expliqué le commandant Philippe Letondeur, responsable de l’opération sur France Bleu Isère.