Rue Johnny, impasse David Guetta... Un village donne des noms de stars à ses rues

En revanche, d'autres icônes de la musique, plus clivantes, ont été recalées. C'est le cas de Jul, rappeur marseillais ultra-populaire grâce à des ventes de disques spectaculaires ces dernières années. Mais, son image parfois sulfureuse lui a coûté sa plaque dans le village puydomois. "On a voulu garder une éthique", justifie l’adjoint à la culture dans La Montagne. "Nous savions que ce serait mal perçu et qu’on s’exposerait à quelques critiques." Mais, la musique urbaine est quand même représentée : MC Solaar et Stromae, davantage consensuels, ont notamment été retenus. Quant aux places principales du village, Boris Luciany a également voulu leur donner des noms de styles musicaux tels que "jazz", "rock" ou encore "reggae".