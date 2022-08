L’artisan du futur, un commerçant connecté aux nombreuses activités

Pour l’artisan, les enjeux sont nombreux : dépasser les barrières géographiques, améliorer l’image de la marque en élaborant une stratégie éditoriale avec du contenu riche et diversifié, gagner en crédibilité dans son domaine d’expertise, élargir son réseau en allant chercher de nouveaux clients, fidéliser avec des jeux promotionnels, élaborer une relation de confiance avec les internautes, etc. Ancienne désigneuse, Eve George a cofondé son atelier de soufflage de verre en Côte-d’Or en 2016. Sans boutique physique, elle s’est lancée sur Instagram et 3 700 personnes suivent désormais ses stories régulières. "Pendant le premier confinement, on a lancé une poignée de porte en verre soufflée. À peine mises en photo sur Instagram, nous avons été assaillis de demandes. C’est notre premier outil de communication et notre meilleure manière de vendre", assume la spécialiste des abat-jour. Objectif, incarner, se filmer en train de faire et montrer les coulisses des créations.

Un travail qui prend beaucoup de temps à Mélanie et Eve. Elles disent avoir du mal à s’y tenir et se sentent parfois dépassées par l’évolution des réseaux. "Les algorithmes changent tout le temps et ça m’échappe. J’ai aucun mal à dire que ça fait partie de mon travail, mais je passe déjà une heure par jour à imaginer des contenus et je n’ai pas le temps d’en faire plus. Ça devient une charge mentale", reconnaît Eve George.