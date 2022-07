La cigarette interdite dans un village pour limiter les risques d'incendie

La végétation est particulièrement sèche cet été. On la retrouve tout autour du complexe sportif. Alors, ici aussi, le maire a interdit d’allumer sa cigarette en dehors des espaces réservés. "Le but en soi, c’est la prévention et j’insiste parce que c’est super important qu’on sensibilise les gens. On n’est pas contre la cigarette", assure Gaëtan Prevoteau, maire (DVD) de Langlade. L’arrêté municipal est pris jusqu’au 31 juillet mais, sans pluie d’ici là, le maire envisage de prolonger la mesure au mois d’août.