Le 13H fête Noël : votez pour vos recettes de fêtes préférées

Les fêtes de Noël approchent à grands pas et dans leurs sillages les éternelles questions autour des cadeaux mais surtout sur le repas que l’on va préparer. S’il y a les inconditionnels des incontournables saumon, foie gras, volaille et buche, d’autres souhaitent innover et proposer ces mets inédits. Pour trouver de nouvelles inspirations, le 13H de Marie-Sophie Lacarrau va vous venir en aide grâce à l’opération "Le 13H fête Noël".

Du lundi 21 novembre au vendredi 9 décembre 2022, le JT de 13H diffusera chaque jour un reportage consacré à ces recettes de fêtes, réalisées par une famille passionnée de gastronomie. Ces 15 recettes (plat, entrée ou dessert) issues de nos régions sont également proposées sur le site de cuisine Marmiton.org., qui vous donne tous les conseils pour bien les réaliser. Les téléspectateurs et les internautes sont invités à voter pour leur préférée sur TF1 INFO. Marie-Sophie Lacarrau révèlera et réalisera la recette gagnante dans le 13H du 16 décembre. Pour mémoire, l’année dernière, la recette gagnante était celle de Marie-Claude, "Le coq aux morilles et au vin jaune du Jura".