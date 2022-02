Les jeunes talents de l'artisanat : Alexis, 22 ans, relance une boucherie et transmet sa passion

L'artisanat offre de belles opportunités avec des métiers variés qui sont pour beaucoup une véritable passion. La preuve avec le portrait de ce jeune boucher plein d'avenir.

Croyez-le ou non, ce boucher si à l'aise avec ses clients n'a que 22 ans. En juillet dernier, Alexis Touret a repris cette boutique au cœur d'un petit village de Calvados qui ne compte que 1 000 habitants. "Il est très agréable, très gentil. La boucherie est impeccable. Si on y revient, c'est que tout et bon", lance une cliente. Un défi pour le jeune homme qui a dû faire ses preuves.