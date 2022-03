Les jeunes talents de l'artisanat : Marine, 21 ans, la passion de la pâtisserie

Pouvoir devenir patron de sa propre entreprise à tout juste 21 ans, c’est possible, notamment dans les métiers de l’Artisanat. Grace à des formations en alternance qui peuvent démarrer très tôt, de jeunes artisans talentueux peuvent réaliser leur rêve. C’est le cas de cette jeune pâtissière dans la Sarthe.

C’est depuis cinq mois un rituel : ouvrir sa pâtisserie dans sa petite commune de la Sarthe. À 21 ans, Marine Février a un pas d’avance sur tout. Une forêt-noire revisitée lors d’un concours en est l’exemple. "Pour moi, la pâtisserie, c’est quelque chose de fin. Et puis, on peut toujours ajouter un peu de nouveauté, on n’est jamais fermé sur tout ce qu’on doit faire", confie-t-elle.