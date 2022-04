Gel : plusieurs régions touchées en France, "le plus dur à venir" pour les cultures

Et le secteur agricole craint que le plus dur soit à venir. "Les dégâts n'ont pas été tous recensés encore", a souligné Jérôme Despey, qui est lui-même viticulteur dans l'Hérault. Et "nous craignons le pire pour les cultures, y compris plus au sud lorsque le vent sera tombé, au cours des deux nuits à venir, celle de dimanche à lundi et celle de lundi à mardi", a-t-il ajouté.