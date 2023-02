Météo : le froid glacial revient cet hiver

Lorsque le soleil apparaît, nous croisons des spécialistes de la nage en eaux froides. À peine plus de 6 degrés dans l’eau, elles n’ont même pas peur. "C’est le meilleur médicament du monde" ; "Plus l’eau est froide, plus on est satisfaits", confient-elles. Plus haut, à 1700 mètres d’altitude, les vacanciers préfèrent la mer de nuages. "Il fait très beau, il fait -2 ou -3 degrés, mais avec un beau soleil, on ne sent même pas le froid", dit l’un d’eux.