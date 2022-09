Morbihan : importuné par les cloches d'une église, un touriste veut les faire taire

Dans le bourg, cette affaire amuse aussi les habitants et les derniers touristes, mais beaucoup ne comprennent pas cette plainte. "Je la trouve ridicule. Si on n'a pas envie d'entendre les cloches, dans ces cas-là, on va en vacances dans un endroit où on ne va pas les entendre", s'agace une riveraine. "Ça sert à rien, mais il y en a toujours qui sont là pour poser des mauvais problèmes", renchérit une autre.

Mathieu, lui, habite depuis six ans dans la commune. Son logement est situé à quelques mètres du clocher, mais il s'y est fait. "Après, c'est vrai que le matin ça peut réveiller, mais je me rendors aussi sec", argumente-t-il. Quant à Fabrice Dréan, le boucher-charcutier, installé au pied de l'église depuis seize ans, il s'amuse des différents sons. "Il y a celui pour les enterrements, celui pour les mariages, pour donner l'heure. Une église sans cloches, ce n'est plus une église !", lance-t-il.