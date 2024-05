La fin des rues sans nom ni numéro, en principe, c’est pour ce samedi 1ᵉʳ juin. Cela concerne 1,6 million de foyers dans les communes de moins de 2.000 habitants, mais une sur deux n'est toujours pas prête. La mesure n’est pas simple à mettre en place, comme le montre ce reportage du JT de TF1 dans le Puy-de-Dôme.

Changer d’adresse sans déménager. C’est, théoriquement, ce qui attend, d’ici à ce samedi 1er juin, 1,6 million de foyers dans les communes françaises de moins de 2.000 habitants, résidant dans des rues ne portant pas de nom, ni de numéro. Mais, en pratique, à la veille de cette échéance fixée par la loi 3DS (différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification) pour y remédier, la moitié des municipalités concernées n’ont pas franchi le pas. La faute à des complications, qu’illustre le reportage dans le Puy-de-Dôme du JT de 13H de TF1, à voir dans la vidéo en tête de cet article.

Dans un hameau du village de Sallèdes, par exemple, tous les habitants ont la même adresse : celle du hameau. "On dit au facteur que c’est après l’arbre, à droite ou à gauche, à côté de la maison rouge", rigole Christian, qui y vit depuis quarante ans. À quelques kilomètres de là, cas de figure similaire à Manglieu, village de 250 maisons. Première difficulté : "En regardant le plan, on se dit qu’on va définir une rue de là à là, puis quand on arrive sur le terrain, on voit que ce n’est pas possible parce que là, elle est un peu coupée par une autre, ce qui oblige à faire quelques changements. Ce n’est pas si simple que ça", explique Michèle Brousse, maire (SE) de la commune, en pleine course contre la montre.

À Manglieu, il aura ainsi fallu une année entière pour nommer un tiers des rues du village. Mais pour que les 468 habitants aient tous une adresse numérotée, il reste du travail. "Il faut tout bien voir. Ça, c’est une maison, ça, c’est une grange, qui risque de se transformer en maison, donc on ne va pas la numéroter, mais on va quand même prévoir un numéro pour le cas où… Tout ça va nous revenir à plus de 10.000 euros", précise l’édile, au micro de TF1.

Fin 2021, 15% des voies dans le pays n'avaient pas de nom et 350.000 n'étaient pas numérotées. Les trois noms les plus donnés dans l’Hexagone sont : Rue de l’Église, Place de l'Église et Grande Rue. Un manque d’originalité qui s’explique par la difficulté à trouver une dénomination mettant tout le monde d’accord. À Charentilly (Indre-et-Loire), rapporte la Nouvelle République, des villageois, mécontents de se retrouver dans une rue du Clos-des-Poiriers, ont même saisi le tribunal administratif pour annuler ce choix de la municipalité, qui n’est pourtant pas légalement tenue de consulter les habitants.

En tout cas, si, ce samedi 1er juin, vous ne disposez toujours pas d’une adresse officielle, pas de panique : votre courrier sera toujours bien livré. "Cette mesure, c’est surtout pour faciliter l’intervention des services d’urgence ou le déploiement de la fibre. De notre côté, on a une expérience qui nous permet de continuer notre distribution sans difficulté", confirme Christel Papillon-Viollet, directrice solution efficacité territoriale à La Poste. C’est heureux : aujourd’hui, 84% des communes du Puy-de-Dôme n’ont pas encore nommé toutes leurs rues, ni numéroté tous leurs bâtiments.