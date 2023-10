Notre sélection pour fêter Halloween avec des enfants en France

Halloween approche à grands pas et vos enfants frétillent d’impatience. Le 31 octobre 2023, petits et grands sortiront leurs plus effrayants déguisements pour l’occasion. Si Disneyland Paris et le Parc Astérix jouent parfaitement le jeu et offrent aux visiteurs décors et spectacles sur le thème d’Halloween, voici les autres lieux partout en France à plébisciter pour frissonner en ce jour spécial.