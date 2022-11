Le 13H fête Noël : le brochet au beurre blanc des Pays de la Loire

Le brochet au beurre blanc est un plat typique des bords de Loire. C'est l'une des recettes de fêtes en lice dans le cadre de l'opération du 13H de TF1, "Le 13H fête Nöel".

Pour six personnes, prévoyez un brochet d'un kilo et demi, un court-bouillon avec carottes, oignons et bouquet garni. Et pour le beurre blanc, 500 g de beurre demi-sel, des échalotes, du vinaigre et du vin blanc.