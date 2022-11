Le 13H fête Noël : Les nonnettes de Bourgogne-Franche-Comté

"On va commencer par mettre dans une casserole, le lait, le miel et le sucre, et les faire chauffer jusqu'à une petite ébullition", explique Dominique Demortier. Pendant que le mélange tiédit, il faut séparer le blanc des jaunes d'œufs. Une cuillère de bicarbonate pour faire gonfler les nonnettes, et Juliette verse le liquide sur les jaunes. On ajoute ensuite de la cannelle, du gingembre ou du girofle à la farine avant de réunir les deux préparations.