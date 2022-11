Le 13H fête Noël : la galantine au foie gras de Nouvelle-Aquitaine

Pendant que sa fille découpe la viande, Emmanuel prépare le bouillon dans lequel la galantine va cuire. Avec les os et la peau des cuisses de poulet, on ajoute des carottes, un poireau, du céleri, un oignon avec du thym, du laurier et du clou de girofle. Quant à la viande, une fois coupée, il faut la hacher grâce à un appareil auquel on tient beaucoup dans la famille : le "robot-coupe".