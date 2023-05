REPORTAGE - Entraide, solidarité et bar à tout faire : la vie dans ces villages sans aucun commerce

À quelques kilomètres de là, un autre village a trouvé la solution. Au même endroit, on trouve tout au bar du village : presse, épicerie, tabac et même quelques services bancaires, pizzas et snacking. Le buraliste veut faire plaisir à tout le monde, et ça marche tellement bien qu'il ne compte pas s'arrêter là. Dans les mois à venir, il va ainsi ouvrir un petit cinéma d'une dizaine de places et une salle de jeu. Pour le pain, une nouvelle boulangerie va bientôt ouvrir près de là. C'est le maire qui a mis la main à la pâte. Il a racheté les locaux et dans un mois, les premières baguettes seront vendues.