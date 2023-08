REPORTAGE - Crêpes dentelles, kouing-amann, bols bretons... dans les coulisses des fabriques à souvenirs

La petite entreprise artisanale ouvre aussi les portes de son atelier. Des visites sont organisées sur demande pour découvrir la confection d’un gâteau au beurre appelé Kouign-amann. Ces Toulousains sont plongés au cœur du patrimoine breton. "C'est bien de connaître la recette, comme ça on peut la reproduire chez nous", confie une jeune fille dans la vidéo en tête de cet article.

On peut aussi visiter une entreprise de faïencerie, l'une des plus anciennes de Quimper, âgée de 333 ans. Les salariés modèlent l’argile à leur guise pour en faire tout type d’objet. Les vacanciers sont émerveillés devant ce travail d'orfèvre et la mosaïque de couleurs. On y trouve les traditionnels bretons. Des souvenirs de vacances mis en avant dans l'entreprise. Ici, les différentes pièces sont vendus entre 25 et 10.000 euros. "Si on pouvait, on achèterait tous le magasin", confie un visiteur conquis. Les souvenirs que l’on peut y acheter rappelleront les séjours en Bretagne.