REPORTAGE - En camion avec Marius, épicier ambulant sur les routes du Brionnais

Loin des manifestations dans les grandes villes, l'inquiétude majeure des habitants de cette zone rurale, c'est la disparition des petits commerces ou le manque de médecins. Alors, même si ses produits sont 30% plus chers que dans les hypermarchés, les habitants accueillent Marius à bras ouverts. Très dévoué, celui-ci n'oublie jamais la solidarité, en se montrant une aide précieuse pour les personnes âgées. Une aventure humaine et peut-être une renaissance dans les campagnes, grâce à ces nouveaux habitants amoureux de nature et de liberté.