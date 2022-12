REPORTAGE - Huile d’olive de Haute-Provence : le temps de la récolte de l’or vert

Récolter les olives n'est pas de tout repos. Il faut placer une grande bâche et manier une griffe électrique avec habileté, une méthode qu'on peut voir dans le reportage de TF1 ci-dessus. On appelle ça "peigner" l'olivier, et autant dire que c'est efficace : dix minutes en moyenne pour ramasser toutes les olives d'un arbre. Il faut être rapide, car jusqu'à la fin de l'année, il y a encore du boulot dans les Alpes-de-Haute-Provence.