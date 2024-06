La route touristique des Grands crus de Bourgogne, créée en 1937, est la toute première du genre en France. Ses villages et ses appellations sont connus dans le monde entier.

À mesure que le paysage défile, le regard se perd. À gauche comme à droite, on voit une immense étendue de vignes, à l’accès difficile sur des chemins étriqués. Sauf pour la 2CV de Mélanie Pereira, organisatrice de balades en véhicules anciens. Avec les touristes, elle empreinte la Route des Grands Crus faisant 60 kilomètres et traversant 38 villages au cœur des vignobles parmi les plus prestigieux au monde. "Les vignes à perte de vue, c'est très beau", commente Laurent, venu de Savoie pour emprunter cette route des Grands crus.

Beaune (Côte-d'Or) est la plus célèbre des cités viticoles de Bourgogne. Connue pour ses hospices aux tuiles vernissées, la commune possède aussi un grand domaine viticole. Ce sont 72 hectares de Pinot noir et de Chardonnay accumulés depuis le Moyen Âge par les Hospices de Beaune et celle voisine, sous forme d’échange : des vignes contre des soins.

Déguster des vins parmi les meilleurs au monde, c’est ce que viennent chercher les millions de touristes sur la route des Grands crus chaque année. C’est aussi l’occasion de parcourir le chemin baptisé par certains les Champs-Élysées de Bourgogne.