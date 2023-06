Tarn : l'appellation "Toscane occitane" fait bondir l'Italie

Avec ses cyprès, ses vignes et ses champs de blé, le Tarn prend parfois des allures d'Italie. On se croirait plus précisément en Toscane. On entend même de temps en temps la douce mélodie de la langue de Dante. Il n'en fallait pas plus pour que le touriste en goguette dans ce département ait vraiment l'impression d'y être. Jérôme Enrici, commerçant à Castelnau-de-Montmiral le confirme : "Ça fait trois ans que j'ai cette boutique, ça fait trois ans que j'entends tous les étés que ça ressemble à la Toscane", dit-il dans le reportage de TF1 en tête de cet article.