"Tous ensemble" : en Gironde, un village se mobilise pour rénover une vieille bâtisse

"Chez nous, on dit toujours qu'un service en vaut un autre". A Tayac, en Gironde, tous les habitants de la commune ont mis la main à la pâte bénévolement pour restaurer une vieille bâtisse. Derrière ce projet, un objectif : attirer de nouveaux habitants dans ce village de 130 âmes, et si possible, des jeunes. "On n'est pas nombreux. Il y a beaucoup de personnes âgées, donc qui dit jeunes, dit enfants derrière", résume un habitant.

Dans ce but, la commune a donc racheté les ruines de cette ancienne habitation, il y a deux ans avant que ne s'amorce un chantier colossal. "On est parti de pas grand chose, c'était quatre murs et de la terre battue au sol", se remémore l'une des habitantes. Et d'ajouter : "c'était une vieille maison inhabitée depuis des années, donc il a fallu tout refaire".