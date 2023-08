Un été à la rencontre de la diversité de l’Artisanat dans nos régions

En Métropole comme en Outre-mer, on trouvera forcément à proximité un artisan désireux de partager son métier. Et l’on constatera que chacun d’entre eux accomplit son œuvre en osmose avec sa région. C’est le cas par exemple d’Hugo Delavelle, éditeur et fabricant de mobilier contemporain en bois massif à Saulnot (Haute-Saône) dont l’entreprise d’ébénisterie est labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant. Ses meubles, haut de gamme et durables, sont éco-conçus en circuit court et, naturellement, 100 % en France ! Du côté de Bras-Panon (La Réunion), Sabine Payet confectionne à la main des objets en fibre végétale — le vacoa — selon des méthodes traditionnelles. Elle anime par ailleurs des ateliers permettant de partager et transmettre cette culture typique réunionnaise. Autre savoir-faire ancestral préservé, celui perpétué par Laurence Giacomazzi à St-Germain-sur-Meuse (Meuse) : dans sa Savonnière du Moulin, elle fabrique des savons et cosmétiques à très haute concentration en lait bio issu des ânesses de son élevage — lait dont les vertus sont connues depuis des siècles.

La gourmandise n’est évidemment pas omise : ainsi, à Nice (Alpes-Maritimes), le Maître artisan pâtissier et chocolatier François Ducroux propose de découvrir dans son établissement trentenaire — Le Vanillier — l’une de ses spécialités : le Macaron de Nice nature ou aromatisé à des produits exclusivement locaux (anis, agrume, violette). Citons aussi Callysthé, la première marque de thés et infusions fabriquées et assemblées en Corse, à Biguglia, lancée par Anthony Lebrun. Les amateurs pourront découvrir des mélanges de thés et Rooibos, plantes et fruits séchés venus du monde entier, comme Soleil de Corse qui allie de l’immortelle corse et du Rooibos avec une touche de rose de Damas. Enfin, pour achever ce panorama fatalement non exhaustif, l’épicerie fine La Mourtarderie Confiserie de Nathalie Courrèges à Gourvillette (Charentes-Maritimes) tirant profit dans ses créations des délicieuses matières premières de son terroir : beurre Charente-Poitou, salicorne et sel de l’île de Ré, angélique et miel du Marais Poitevin…

L’ensemble de ces savoir-faire se retrouvera à l’occasion du MIF Expo (le Salon du Made In France) où le réseau des Chambres des Métiers et de l’Artisanat réunira 220 artisans venus de toute la France au sein du Village de l’artisanat, stand i21, un espace de 2 000 m² au cœur du Parc des expositions de la Porte de Versailles - Paris du 9 au 12 novembre. En attendant, le Village dispose d’ores et déjà d'un site dédié sur lequel sont répertoriées en détail par région et par activité les coordonnées des artisans présents. C’est l’outil idéal pour trouver celui ou celle à qui rendre visite durant les vacances !

Sources : *Baromètre des vacances d'été 2023 Ipsos / Europ Assistance

Contenu publi-rédactionnel. La rédaction de TF1 INFO n’a pas participé à sa réalisation.