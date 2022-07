VIDÉO - Val-d'Oise : un bloc de falaise tombe dans un village

Ce mardi matin encore, chacun cherche une explication. C’est la première fois que la falaise s’effrite ainsi. Peut-être la conséquence des 40° C de ces derniers jours ? "La sécheresse a décroché un gros bout de calcaire, c’est certain. À mon avis, il va falloir qu’ils sécurisent surtout pour savoir s’il n’y en a pas d’autres qui risquent de descendre et éviter qu’il y ait des accidents", lance un habitant dans le reportage de TF1 en tête de cet article.