1000 cafés contre les déserts ruraux

L'idée est de proposer plusieurs services. En plus du restaurant et du bar, Sandra et Pascal vendent aussi des journaux. Ils ont une épicerie, un dépôt de pain et recevront bientôt les colis. Créer du lien social et faire revivre les communes rurales sont au cœur de l’initiative. Un peu plus loin dans le département, la maire de cette autre commune voudrait aussi rouvrir son café. Camille était venue découvrir le bâtiment. La Cagouille a fermé il y a trois ans. Le projet coûterait 30 000 euros à l'entreprise sociale et plus de 140 000 euros à la mairie. Mais cet investissement est assumée par Brigitte Fouré, maire déléguée de Villejésus.