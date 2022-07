13H à table : l'artichaut du champ à l'assiette

L'artichaut est une fleur et un légume à la fois. Ce produit s'épanouit dans un climat doux et humide. Environ 80% des artichauts français sont produits en Bretagne. La saison vient de démarrer et la récolte se fait très tôt le matin. À la première lueur du jour, quand la rosée du matin caresse les pétales, Sébastien et son frère coupent 3 000 têtes d'artichauts pendant trois heures. Ils obtiennent environ deux tonnes de légumes par récolte. Ils connaissent leur métier depuis qu'ils sont tout-petits. La technique n'a pas changé depuis.