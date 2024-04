"13H au jardin" : les bonnes et les mauvaises associations pour un potager efficace

Comment organiser son potager début avril ? Quelles associations et quelles rotations privilégier ? Retrouvez les conseils de Thierry et Sandrine, à Guiscriff dans le Morbihan.

Pour bien préparer son jardin, c'est avec son carnet à dessin sous le bras que Thierry nous emmène au potager. Avec 750 mètres carrés de terrain, il faut s'organiser. Il n'est pas question de faire n'importe quoi, ce dernier nous livre son petit secret : "J'ai créé un potager en quatre espaces (...) et je fais tourner tous mes légumes chaque année, donc, je les change de place, c'est quelque chose d'indispensable pour avoir un potager efficace".

Une fois le potager dessiné, il faut organiser les légumes entre eux. Car au potager, il y a de bonnes et de mauvaises associations. Dans les bonnes associations, on va marier des petits pieds de tomates au basilic. Autre exemple, la betterave se marie à merveille avec la laitue. Quant au chou et à la courgette, ils sont tout simplement très bons copains.

Mais attention aux mauvais voisinages, il y a des faux-amis. C'est le cas des concombres et des cornichons, les pommes de terre et les betteraves rouges. La patate douce, on la met avec aucun autre légume.