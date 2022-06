6 juin : Sainte-Mère-Église à l’heure du Débarquement

En ville, on commémore plus joyeusement. Des passionnés défilent avec les chars de l'époque. Ce groupe d'amis vient tous les ans pour assister aux célébrations. Guillaume est venu dimanche d'Orléans (Loiret) avec son fils Hugo. Il tenait à lui montrer ce camp de reconstitution avec ces chars, ces tanks, ces vestiges des violences de la Guerre pour transmettre et éviter que ces horreurs se reproduisent.