7e ciel : des amoureux en chute libre

Avant chaque saut, le passage dans ce qu’on appelle une soufflerie est obligatoire. Munis d’une combinaison et d’un casque, les champions passeront dans un immense tube en verre de quatorze mètres de haut et quatre mètres de diamètre. La technologie et la puissance sont similaires à celles utilisées pour tester l'aérodynamisme des formules un.