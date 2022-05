À Ambert, le nouveau ramassage des poubelles fait débat

Croiser des gens qui marchent avec leurs poubelles n’est plus vraiment surprenant. Actuellement, une vingtaine de lieux a été choisie pour installer des containers de 600 litres ici, chacun remplace l’équivalent de trente poubelles individuelles. Limiter les coûts et simplifier le ramassage, l’initiative de la municipalité et de la communauté de commune n’est pas vraiment passée inaperçue, loin s’en faut.