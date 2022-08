À Beauval, les jumelles pandas fêtent leur un an

Ce mardi matin, les jumelles les plus connues du zoo de Beauval soufflent leur première bougie. Huanlili s’aventure devant les visiteurs. Sa sœur, Yuandudu, est un peu timide. À tout juste un an, les deux pandas ont déjà leurs fans. "Les pandas, ils sont beaux... On aurait cru que c’est vraiment des peluches", confie un petit garçon. Dans le monde, ils ne sont plus que 1 864 pandas géants à vivre à l’état sauvage.