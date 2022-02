À Carry-le-Rouet, la saison des oursinades est ouverte

Les oursinades, une tradition vieille de 60 ans, ont été annulées en 2021. Alors, cette année, impossible de passer à côté pour les habitués. "La plupart, on les reconnaît tous. Cela fait six ans qu’on les voit. Ce sont toujours les mêmes", nous dit un vendeur d’oursins. Au bord de la mer ou sur les tables, on vient des quatre coins de l’Hexagone pour l’ambiance. Et pour ceux qui auraient raté l’occasion, qu’ils se rassurent : ils pourront encore en profiter dimanche prochain.