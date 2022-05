A Chaudenay, le pain sort du four du village

Quand d'autres boulangers enclenchent leur four d'un simple bouton, Michel, lui, allume un feu de bois. C'est un four vieux de 400 ans sur lequel on utilise la même méthode qu'autrefois : pas de thermomètre, pas de minuteur, pas d'électricité. Tout se fait à l'œil. Ce boulanger ne se contente pas de faire du pain, il fait vivre l'âme du village de Chaudenay. Chaque fournée est un événement.