A Dieppe, on ne peut plus pêcher le maquereau

Au marché aux poissons, les étals sont vides. C'est du jamais-vu pour les clients : "c'est dommage parce que là, on a un marché au poisson qui est superbe, qui est bien achalandé et qui est très fréquenté". Le maquereau, c'est 90% du chiffre d'affaires de Loetitia, commerçante, durant six mois de l'année. "Si on n'a pas de réouverture, on ne vas pas tenir. Jour et nuit, on retourne le problème mais on n'a pas de solution", confie-t-elle. Une réunion avec les professionnels concernés et le Comité des pêches régionales sera organisée dans les prochains jours.