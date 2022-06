Pas plus de 3 personnes : l'étonnant arrêté anti-rassemblement d'un maire du Doubs

Pour le maire d'Étupes, dans le Doubs, il n'y avait pas d'autres solutions. Depuis le 12 mai, face aux dégradations, aux nuisances et aux plaintes de ses administrés, Philippe Claudel a décidé d'interdire les rassemblements de plus de trois personnes de 14h à 6h du matin. Son but : mettre fin aux attroupements de certains jeunes qui donnaient lieu à des "nuisances sonores" avec le tir de "feux d'artifice en soirée".

Des jeunes qui "entraient dans les immeubles et tapaient dans les portes", détaille l'édile. Un bus a même été caillassé par une bande. L'arrêté vise tout particulièrement le regroupement devenu habituel d'une dizaine d'individus, extérieurs à la commune, sur la place du marché.