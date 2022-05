À Festieux, une fontaine trop bruyante ?

C'est la source des problèmes. À Festieux, la fontaine existe depuis 40 ans et faisait jusqu'alors le bonheur des 700 habitants du village. Une eau non-potable mais surtout gratuite et illimitée. Marie-Claude n'a qu'à traverser la rue et elle ne s'en prive pas. Elle vient remplir trois fois par jour ses arrosoirs. Et c'est aussi une bonne opération, car c'est moins cher.