A l’école des alpages

Ce travail agricole, c'est la passion et sans doute le futur métier d'Ilan Lisa. À 17 ans, ce lycéen connaît le nom de chaque vache. "Quand on leur donne de l'amour et de l'attention, elles nous le rendent", exprime-t-il. Amoureux des montagnes, un contemplatif ne voit son avenir nulle part ailleurs. Il sera là-haut, au milieu des alpages.