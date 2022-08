À la découverte de Château-Chalon

Jean-Luc L'Hostis sera notre guide. On ne peut que faire confiance à un Picard tombé amoureux du Jura. Mais la sérénité sera de courte durée. On nous avait pourtant promis une promenade tranquille. Heureusement, les paysages en valent la peine. Après quelques kilomètres, Château-Chalon apparaît enfin, l'un des plus beaux villages du pays.