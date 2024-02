VIDÉO - À la découverte des merveilles des lacs gelés

L'hiver bat son plein dans les hauteurs montagneuses. Les uns profitent de la plongée sous la glace, d'autres font du patin en pleine nature, en famille. C'est la magie des lacs gelés

Des températures négatives pendant quelques jours... il n'en fallait pas plus pour que Lucas sorte ses patins sur ce lac gelé. Nous sommes dans la vallée la plus froide de Suisse. À la frontière avec l'Hexagone, c'est une petite Sibérie. Au lac des Taillères, on patine à glace dès le plus jeune âge. Mais tous les lacs ne sont pas à portée de patin.

C'est parfois toute une véritable expédition. Il faut gravir un chemin à flanc de montagne. Derrière les collines enneigées, se dessine le joyau de la vallée. Le lac du Lou, comme posé au cœur d'un amphithéâtre de montagne, à 2 050 mètres d'altitude. Il fait à peu près 20 mètres de profondeur.

Il gèle presque entièrement à partir du mois de décembre. De là, vient l'attraction de certains skieurs chevronnés. Mais ils ne se doutent pas que sous leurs skis se cache un trésor. On ne peut la contempler qu'en été, quand la neige fond et laisse apparaître des arbres de plusieurs milliers d'années. Ces fossiles pourraient permettre de dater l'apparition de ce lac.

