VIDÉO - À la découverte des orii cachés de Corse

Les orii sont des abris sous roche que l'on trouve uniquement en Corse. Des curiosités qui nous racontent le temps d'avant.

C'est en marchant dans le maquis que l'on rencontre des formes étonnantes, parfois insolites. Cet habitat sous roche porte un nom, l'orii, et date, pour les plus anciens, du Néolithique. À 81 ans, Denise Leandri et ses amis ont répertorié plus de 50 orii sur la commune de Monacia-d'Aullène, un record. Grâce à leur travail, un chemin du patrimoine fait découvrir cet habitat, symbiose entre la nature et l'ingéniosité de l'homme.

Se servir de la géologie du granite poli par le vent, c'est l'un des secrets des orii. Les explications sur les origines de cet habitat sous roche sont mises en scène pour deux euros seulement dans la Maison du Patrimoine de Roccapina. Sylvie Tramoni et ses collègues y retracent leur histoire.

Cet habitat sous roche bénéficie de l'érosion que l'on appelle ici, la taffonisation. Le dépaysement est garanti, même quand on est insulaire. Sépulture à la Préhistoire, silo à grains ou à fourrage pour les bergers du Moyen Âge, les orii sont des témoins de la culture insulaire.