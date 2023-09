VIDÉO - À la découverte des saveurs du Pic Saint-Loup

Suivons Régis pour découvrir son point de vue préféré sur le Pic Saint-Loup. Un dégradé du gris au bleu, un ciel comme il les aime. Amoureux du pic, il le photographie par tous les temps, tous les jours. Il est aussi fasciné par sa légende. Elle raconte que la fille d'un seigneur a promis à trois frères qu'elle épouserait au retour des croisades le plus valeureux. Mais lorsqu'ils reviennent, elle est décédée. "Fous de tristesse, ils ne pourront plus jamais aimer personne donc ils décident de partir en ermitage au sommet d'une montagne sur laquelle ils finiront leurs jours. Des années après, il a été décidé de donner leur nom à chaque une des montagnes. On trouve donc le pic Saint-Loup, saint Clair et saint Guiral", nous explique Régis.

Le Pic Saint-Loup est un relief de légende devenu terre de randonnée. Une randonnée de quatre kilomètres à travers le domaine de Lancyre qui ravissent deux Québécoises que nous avons rencontrées. Il s'agit également d'une terre de vin évidemment, une terre d'arôme aussi, mais on le sait moins. Des terres fertiles idéales pour Marco, qui y cultive une cinquantaine d'herbes aromatiques différentes.